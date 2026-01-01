GiveSmart costs $3,000 annually before you raise a dollar. Raise 365 takes 8% of every donation. Both charge fees that eat into your mission budget.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveSmart VS Raise 365
💸
GiveSmart takes $3,000/year plus 3.5% card fees. Raise 365 skims 5% plus processing costs. Zeffy covers every fee so 100% of your raffle sales fund your mission.
🎟️
GiveSmart locks features behind enterprise plans. Raise 365 charges 8% total on every ticket sold. Zeffy gives you raffles, donations, and ticketing with zero fees, zero subscriptions.
🚀
GiveSmart requires onboarding for smaller teams. Raise 365's app crashes and logs users out mid-campaign. Zeffy works in minutes with no training required.
Zeffy is 100% free for nonprofits with zero platform fees, processing fees, or subscription costs. While platforms like GiveSmart charge $3,000/year plus 3.5% card fees and Raise 365 takes 5% plus processing fees, Zeffy covers all costs so you keep every dollar raised.
Yes. Zeffy handles donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and email campaigns in one place at no cost. Unlike competitors that focus mainly on events or charge extra for features, you get everything free.
Zeffy offers unlimited support to all nonprofits through live chat, email, and phone at no extra cost. Unlike platforms that gate support by pricing tiers, every organization gets the same level of help regardless of size.
Unlike GiveSmart's $3,000/year subscription plus 3.5% card fees, Zeffy is completely free. You get the same fundraising tools without paying thousands upfront or losing money on every donation.
Yes. While competitors like GiveSmart and Raise 365 lock features behind paid tiers, Zeffy gives you full access to donations, ticketing, raffles, auctions, and email campaigns from day one at no cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice