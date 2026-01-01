GiveSmart costs $3,000 annually before you raise a dollar. Pledge charges 2.9% on gifts over $1,000 plus monthly fees. Both platforms take money from your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveSmart VS Pledge
💸
GiveSmart takes $3,000/year plus 3.5% on every ticket sold. Pledge charges 2.9% on gifts over $1,000 and $5 monthly disbursement fees. Zeffy charges zero fees on everything — so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% for your cause.
🎟️
GiveSmart's $3,000 annual subscription eats into your budget before you sell a single raffle ticket. Zeffy is 100% free for nonprofits — no subscriptions, no platform fees, no surprise costs. Every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
GiveSmart is built for large galas with complex event tools. Pledge focuses on peer-to-peer campaigns but lacks raffles and auctions. Zeffy handles donations, raffles, auctions, ticketing, and memberships in one place — so you can fundraise all year without paying for multiple platforms.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits with zero platform fees, processing fees, or monthly subscriptions. Unlike all-in-one platforms that charge thousands per year plus transaction fees, you keep every dollar donated to your cause.
No. Zeffy handles donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management in one platform. You don't need to pay for multiple subscriptions or learn different systems throughout the year.
Our support team responds within hours and includes nonprofit fundraising experts who understand your challenges. No tiered support plans or premium access required — everyone gets the same fast, friendly help.
Most all-in-one platforms charge thousands in annual fees plus processing costs because they're built for enterprise clients. Zeffy is designed for nonprofits — we give you donations, events, auctions, and donor management with zero fees so your budget goes to your mission, not software.
Yes. Unlike platforms that gate features behind paid plans, Zeffy gives every nonprofit full access to donations, ticketing, raffles, memberships, and donor management for free. No tiered pricing, no feature limits, no surprise costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
