GiveSmart charges $3,000 annually plus 3.5% card fees. OneCause takes 5% of everything raised plus setup costs. Both platforms eat into your mission budget before you fundraise a dollar.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveSmart VS OneCause
💸
GiveSmart takes $3,000/year plus 3.5% card fees. OneCause charges 5% platform fees plus $500 down. Zeffy covers all costs so every dollar raised goes directly to your mission.
🎟️
GiveSmart and OneCause take a percentage of every ticket sold. Zeffy charges zero fees on raffles, auctions, and ticket sales so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your cause.
🔁
GiveSmart and OneCause are built for big galas, not everyday fundraising. Zeffy handles donations, ticketing, raffles, memberships, and your donor database in one place with zero fees year-round.
Zeffy is 100% free for nonprofits with zero platform fees, processing fees, or subscription costs. GiveSmart charges $3,000/year plus 3.5% card fees, while OneCause takes 5% of funds raised plus setup fees. Every dollar you raise with Zeffy goes directly to your mission.
Yes. While GiveSmart and OneCause focus on events, Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, memberships, and donor management in one platform. You get everything for year-round fundraising without paying for separate event packages or tools.
No. Zeffy is built for busy nonprofit teams to launch campaigns in minutes. Unlike GiveSmart and OneCause that require paid plans for full features and complex onboarding, Zeffy gives you everything free with no training required.
Zeffy includes full donor management with contact tracking, giving history, and automated thank-you emails at zero cost. GiveSmart and OneCause offer similar features but charge thousands annually plus processing fees. With Zeffy, you get the same donor tools without the budget impact.
Zeffy covers both with our tap-to-pay app for in-person donations and full online capabilities for campaigns, events, and memberships. GiveSmart and OneCause focus mainly on event check-ins, while Zeffy gives you flexible payment collection anywhere, anytime.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice