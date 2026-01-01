GiveSmart costs $3,000 annually before you raise a dollar. MoneyDolly takes 20% of every donation — $2,000 gone on every $10,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveSmart VS MoneyDolly
🆓
Zeffy charges zero fees on donations, events, and product sales so your bake sale, raffle, and parent donations stay in your budget where they belong.
🔓
Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, and memberships in one free platform so you can fundraise all year without switching tools or paying for upgrades.
💳
Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees, plus in-person payment tools so your team can collect donations anywhere without extra hardware costs.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees, platform fees, or hidden costs. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy free. GiveSmart charges $3,000+ annually plus 3.5% processing fees, making it costly for smaller nonprofits.
Yes. Zeffy provides unlimited support to all nonprofits at no extra cost. Email our team anytime, access our help center, or join live webinars. GiveSmart gates support by pricing tier, giving priority help only to enterprise customers.
Absolutely. Zeffy handles donations, ticketing, auctions, raffles, and memberships in one platform. GiveSmart focuses on large events and requires expensive subscriptions, while MoneyDolly takes 20% of donations plus processing fees.
Yes. Zeffy includes auctions, memberships, and donor management at zero cost. GiveSmart charges $3,000+ annually for these features, while MoneyDolly doesn't offer auctions or membership tools at all.
Absolutely. Zeffy accepts ACH transfers, Apple Pay, Google Pay, and all major credit cards with zero fees. MoneyDolly only accepts credit cards, missing cost savings on large gifts.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice