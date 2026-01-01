GiveSmart costs $3,000 annually before you raise a dollar. JustGiving takes 5% off every donation. Both charge fees — $2,500 lost on $50,000 raised.
GiveSmart VS JustGiving
GiveSmart costs $3,000/year before you raise a dollar. JustGiving takes 5% off every donation. Zeffy is 100% free for nonprofits, so your budget goes to your mission, not software.
GiveSmart is built for big galas. JustGiving handles peer-to-peer well but sends you elsewhere for events and merch. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, and stores in one place.
GiveSmart limits ACH to large gifts and has no mobile card reader. JustGiving doesn't accept bank transfers or process in-person payments. Zeffy handles credit cards, ACH, Apple Pay, and tap-to-pay at events with zero fees.
Yes. Zeffy handles donations, events, auctions, raffles, and memberships with zero platform fees. Unlike GiveSmart's $3,000/year subscription or JustGiving's 5% cut, you keep 100% of every dollar raised.
Absolutely. Zeffy provides unlimited support to all nonprofits at no cost. GiveSmart gates support by pricing tier, and JustGiving runs on UK hours. We're here for you regardless of your budget or size.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero processing fees. JustGiving lacks ACH and in-person tools, while GiveSmart charges 3.5% on all transactions.
Yes. Zeffy handles donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores in one place with zero fees. GiveSmart focuses mainly on events, and JustGiving lacks auctions, stores, and memberships entirely.
Absolutely. Zeffy provides unlimited support to all nonprofits at no cost during US hours. GiveSmart limits support by plan tier, and JustGiving operates on UK time with limited US nonprofit expertise.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
