GiveSmart charges $3,000 annually plus 3.5% card fees. Greater Giving takes 5% platform fees plus $130/month. Both platforms cost thousands before you raise a dollar.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveSmart VS Greater Giving
GiveSmart takes $3,000/year plus 3.5% card fees. Greater Giving charges 4% platform fees, card fees, and event packages. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes directly to your work.
GiveSmart and Greater Giving are built for big galas with complex pricing and setup fees. Zeffy handles your events and your year-round giving, memberships, and donor communication in one place with zero fees.
GiveSmart and Greater Giving require paid plans to unlock full features. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, raffles, and donor management with no subscription, no paywalls, and no surprise costs.
Zeffy is 100% free for nonprofits with zero platform fees, processing fees, or subscription costs. GiveSmart charges $3,000/year plus 3.5% card fees, while Greater Giving charges $130/month plus 5% platform fees. With Zeffy, every dollar raised goes directly to your mission.
Absolutely. While GiveSmart and Greater Giving focus mainly on events, Zeffy handles auctions, ticketing, and mobile bidding for your gala plus donations, memberships, raffles, and donor management for the rest of your year — all in one platform with zero fees.
No. Zeffy is built for busy nonprofit teams to launch campaigns in minutes without training. GiveSmart and Greater Giving require complex setup and onboarding calls. Create your first form, customize it, and start fundraising today.
Zeffy provides unlimited support to all nonprofits at no cost — live chat, email, and phone support with real humans. GiveSmart and Greater Giving gate their best support behind higher-tier plans, leaving smaller nonprofits with limited help.
Yes. Zeffy includes an online store for merchandise and automated membership management with zero fees. GiveSmart and Greater Giving focus on events only — no store or membership tools available.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
