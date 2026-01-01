GiveSmart costs $3,000 annually plus 3.5% fees. CauseVox charges $250 monthly plus 2.9%. Both platforms eat into donations before they reach your mission.
GiveSmart VS CauseVox
GiveSmart requires $3,000/year subscriptions plus 3.5% card fees. CauseVox charges $250/month or passes fees to you if donor tips don't cover costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
GiveSmart focuses on galas and auctions but lacks year-round tools like raffles and memberships. CauseVox requires paid plans to unlock ticketing and events. Zeffy includes donations, raffles, auctions, ticketing, and memberships in one platform at no cost.
GiveSmart and CauseVox only accept credit cards and digital wallets — no ACH or in-person options without extra setup. Zeffy supports ACH bank transfers, tap-to-pay from any phone, and all major payment methods with zero processing fees.
Zeffy is 100% free with no monthly fees, platform fees, or hidden costs. GiveSmart charges $3,000/year plus 3.5% processing fees. CauseVox charges up to $250/month plus processing fees. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free for nonprofits.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, and 50/50s at no cost. GiveSmart has auction tools but requires expensive annual subscriptions. CauseVox doesn't offer auctions or raffles at all, forcing you to use separate platforms and pay multiple fees.
No. Zeffy includes donor CRM, email campaigns, and unlimited support for free from day one. Both GiveSmart and CauseVox gate their best support behind higher-tier plans, leaving smaller nonprofits with limited help when they need it most.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and online store in one platform at zero cost. GiveSmart focuses mainly on events and lacks key tools like online stores and membership management. CauseVox is missing auctions, raffles, and online stores entirely.
Zeffy provides unlimited support to all nonprofits for free — live chat, email, phone, and help resources with no restrictions. Both GiveSmart and CauseVox limit their best support to expensive plans, leaving smaller nonprofits with basic help when they need it most.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
