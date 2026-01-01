GiveSendGo and YouCaring (now GoFundMe) help you raise funds online, but they take a percentage of every donation through platform and processing fees. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
GiveSendGo VS YouCaring
GiveSendGo and YouCaring take 2.7-2.9% plus 30¢ from every donation. Zeffy charges zero fees, so your $1,000 raffle keeps the full amount for your mission.
GiveSendGo and YouCaring only handle basic donations. Zeffy includes raffles, auctions, event ticketing, and online stores so you can fundraise year-round.
GiveSendGo and YouCaring offer basic donor lists. Zeffy includes donor management, email templates, and follow-up tools to nurture supporter relationships.
Zeffy keeps 100% of donations in your hands with zero platform fees. GiveSendGo takes 2.7% plus 30¢ per gift, while YouCaring charges 2.9% plus 30¢. For a $1,000 donation, you keep the full amount with Zeffy versus losing $57 to fees elsewhere.
Crowdfunding platforms like GiveSendGo focus on single campaigns. Zeffy supports your year-round fundraising with recurring donations, membership management, event ticketing, and donor relationship tools - all without fees eating into your budget.
Zeffy gives you 100% of every donation with zero platform fees, while GiveSendGo takes 2.7% plus 30¢ per gift. You also get complete fundraising tools including event ticketing, online stores, and donor management - not just basic crowdfunding campaigns.
Yes. Unlike crowdfunding platforms that focus on single campaigns, Zeffy supports your entire fundraising strategy with recurring donations, membership management, event ticketing, auctions, and peer-to-peer fundraising - all in one platform.
Zeffy includes built-in CRM and donor management tools to track supporter history and build lasting relationships. Crowdfunding platforms like GiveSendGo only provide basic donor lists without relationship-building features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
