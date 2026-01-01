GiveSendGo and WhyDonate help you run crowdfunding campaigns, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveSendGo VS Whydonate
💰
GiveSendGo charges 2.7% + 30¢ per gift and Whydonate adds card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
GiveSendGo and Whydonate focus only on basic crowdfunding. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and donor management in one platform.
🤝
GiveSendGo offers limited support with delays and Whydonate restricts phone support to premium accounts. Zeffy provides unlimited support for all users.
Zeffy gives you 100% of every donation with zero platform fees, while crowdfunding platforms charge 2.7-2.9% plus transaction fees. You also get complete fundraising tools including events, memberships, and donor management in one platform.
Zeffy is completely free for nonprofits. GiveSendGo charges 2.7% + 30¢ per donation, and Whydonate charges similar card fees. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. Unlike crowdfunding platforms that focus only on campaigns, Zeffy offers event ticketing, membership management, online stores, auctions, raffles, and donor CRM tools. Everything your nonprofit needs in one place.
Zeffy offers unlimited support with live chat, phone calls, and regular training webinars at no cost. Crowdfunding platforms like GiveSendGo provide limited support with delays, while Whydonate restricts phone support to premium accounts only.
Crowdfunding platforms are built for one-time campaigns. Zeffy is designed specifically for nonprofits with ongoing fundraising needs including donor management, event ticketing, memberships, and auctions. Plus, you keep 100% of donations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
