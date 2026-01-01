GiveSendGo and SpotFund help you create crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveSendGo VS SpotFund
GiveSendGo takes 2.7% + 30¢ and SpotFund charges card fees on every gift. Zeffy operates with zero fees, so 100% of donations reach your cause.
GiveSendGo and SpotFund focus on general crowdfunding without donor management or email tools. Zeffy includes CRM, newsletters, and relationship tracking.
GiveSendGo and SpotFund can't handle auctions, raffles, or events. Zeffy offers ticketing, online stores, memberships, and peer-to-peer campaigns.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get zero fees on all donations, plus tools like donor management, event ticketing, and online stores that crowdfunding platforms don't offer.
GiveSendGo charges 2.9% + 30¢ per donation, while SpotFund adds card fees to every gift. With Zeffy's zero-fee model, a $1,000 donation stays $1,000 for your cause instead of losing $29+ to fees.
Yes. Unlike crowdfunding platforms that only handle campaigns, Zeffy manages your entire fundraising operation. Run events, sell merchandise, track donors, and send newsletters all in one place.
Zeffy offers unlimited support with real humans who understand nonprofits. GiveSendGo and SpotFund provide limited office hours support focused on general crowdfunding, not nonprofit-specific needs.
Crowdfunding platforms treat you like any other campaign creator. Zeffy is built exclusively for nonprofits with zero fees, donor management, event tools, and features that help you build lasting relationships with supporters.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
