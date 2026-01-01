GiveSendGo and Schoolfundr help you crowdfund for your cause, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar raised stays with your school or nonprofit.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveSendGo VS Schoolfundr
💰
GiveSendGo and Schoolfundr charge 2.7% + 30¢ on every donation. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or campaign actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
🧰
GiveSendGo and Schoolfundr only handle basic donations, forcing you to juggle separate tools for auctions, raffles, ticketing, and email. Zeffy gives you everything in one platform.
🤝
GiveSendGo and Schoolfundr offer basic donor lists with no relationship tracking. Zeffy includes donor management tools to track interactions, send personalized follow-ups, and build stronger supporter relationships.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get zero fees on all donations, plus complete fundraising tools like auctions, raffles, ticketing, and donor management. Crowdfunding platforms charge 2.9% fees and lack these essential nonprofit features.
Zeffy charges zero fees on donations, while GiveSendGo takes 2.9% + 30¢ per gift and Schoolfundr charges card fees on every donation. This means more money stays with your cause instead of going to platform fees.
Zeffy provides auctions, raffles, event ticketing, membership management, online stores, and donor CRM tools. Crowdfunding platforms like GiveSendGo and Schoolfundr only offer basic donation pages without these comprehensive nonprofit features.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and personalized help whenever you need it. GiveSendGo only offers limited office hours support, while Schoolfundr relies on email with delayed responses during busy periods.
Zeffy includes complete donor management and CRM tools to track relationships, donation history, and build lasting connections. Crowdfunding platforms like GiveSendGo only provide basic donor lists without relationship tracking or engagement tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
