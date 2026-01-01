GiveSendGo and HandUp help you crowdfund for your cause, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveSendGo VS HandUp
💸
GiveSendGo takes 2.7% + 30¢ per gift, HandUp charges donors an 8% fee. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your mission.
🎟️
GiveSendGo and HandUp only handle campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores in one platform.
🤝
GiveSendGo and HandUp collect basic donor info without follow-up tools. Zeffy includes donor management and email templates for stewardship.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees on all donations. Unlike crowdfunding platforms that charge 2.7-8% fees, every dollar donated goes directly to your cause. You get comprehensive tools for ongoing fundraising, not just one-time campaigns.
Zeffy charges zero fees on donations, while GiveSendGo takes 2.7% + 30¢ per gift and HandUp charges 8% per donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but 100% of their intended donation reaches your nonprofit.
Zeffy offers complete nonprofit management tools beyond basic crowdfunding. You get donor management, event ticketing, online stores, membership tracking, and email marketing all in one platform. Crowdfunding sites only handle campaign donations.
Zeffy provides complete nonprofit management beyond one-time campaigns. You get donor CRM, event ticketing, online stores, membership tracking, and email marketing. Crowdfunding platforms only handle campaign donations and lack ongoing fundraising tools.
Zeffy never charges donors extra fees, while HandUp adds 8% on top of each donation. Your supporters give what they intend without surprise charges. Donors can leave voluntary contributions, but their full intended gift reaches your cause.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
