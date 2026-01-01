GiveSendGo and GoFundMe help you run crowdfunding campaigns, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, and donor management tools with zero fees — so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveSendGo VS GoFundMe
GiveSendGo charges 2.7% + 30¢ and GoFundMe takes 3% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
Run auctions, raffles, sell tickets, and manage memberships all in one place. GiveSendGo and GoFundMe only handle basic donation campaigns.
Send personalized follow-ups and track donor history with built-in CRM tools. Crowdfunding platforms offer basic data collection with no relationship building.
Unlike crowdfunding platforms that charge 2.9-3% fees plus processing costs, Zeffy is completely free for nonprofits. You keep 100% of donations while getting tools built specifically for ongoing nonprofit work, not just one-time campaigns.
Crowdfunding platforms focus on individual campaigns with limited donor management. Zeffy provides comprehensive nonprofit tools including donor CRM, event ticketing, memberships, and peer-to-peer fundraising - all without platform fees eating into your donations.
Yes. While GiveSendGo and GoFundMe only handle basic donation campaigns, Zeffy offers ticketing, auctions, raffles, online stores, and membership management. You get everything needed to run your nonprofit without juggling multiple platforms or paying multiple fees.
Crowdfunding platforms take 2.7-3% of every donation plus processing fees. Zeffy is completely free - you keep 100% of donations. Plus, we're built for ongoing nonprofit operations, not just one-time campaigns.
Yes. While crowdfunding sites only handle basic donations, Zeffy includes donor CRM, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores. You get everything in one place without paying platform fees on any of it.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
