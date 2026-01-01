Givergy and Zoho Backstage help you manage events, but they charge fees that cut into your fundraising results. Zeffy gives you event ticketing, silent auctions, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Givergy VS Zoho Backstage
Givergy charges 5% platform fees plus card processing, while Zoho Backstage adds monthly costs on top of transaction fees. Zeffy charges zero fees, so your auction or gala actually raises money for your mission.
Givergy lacks year-round donor management, and Zoho Backstage offers no donation processing or auction tools. Zeffy combines event management with full fundraising capabilities in one platform.
Givergy and Zoho Backstage restrict premium support to higher-paying customers. Zeffy provides unlimited phone, email, and chat support to every nonprofit, regardless of plan size.
Event platforms charge platform fees that eat into your fundraising. Zeffy offers zero fees on donations, auctions, and ticket sales, so 100% of what supporters give goes directly to your cause.
Yes. While event platforms focus only on events, Zeffy manages your entire fundraising operation - from galas and auctions to monthly giving and peer-to-peer campaigns - all in one place.
Event platforms track attendees and bidders, but Zeffy builds lasting donor relationships. Track giving history, send personalized communications, and turn one-time event supporters into loyal donors.
Event platforms like Givergy charge 5% platform fees plus card processing fees, while Zoho Backstage adds monthly fees on top of per-ticket charges. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised stays with your nonprofit.
Event platforms focus on attendee data that disappears after your event ends. Zeffy builds a permanent donor database, tracking giving history and preferences to help you cultivate lasting relationships beyond single events.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
