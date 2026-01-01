Givergy and Whova help you manage fundraising events, but they charge platform fees and processing costs that reduce your event revenue. Zeffy gives you event ticketing, silent auctions, donor management, and donation processing — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Givergy VS Whova
💸
Givergy takes 5% plus card fees and Whova charges 3% + $0.99 per ticket. Zeffy charges zero fees, so your gala or auction raises money for your mission.
🛠️
Givergy and Whova focus on corporate events. Zeffy builds specifically for nonprofits with auctions, raffles, and donor management in one platform.
📞
Givergy and Whova offer tiered support based on your plan. Zeffy provides unlimited phone and email support to every nonprofit, no matter your size.
Zeffy offers complete fundraising tools at zero platform fees, while event platforms charge 3-5% plus card fees. You get auctions, raffles, donations, and ticketing without losing revenue to platform cuts.
Event platforms like Givergy take 5% plus fees, and Whova charges $3.99 per ticket plus fees. Zeffy keeps 100% of your funds with donors covering processing costs through voluntary contributions.
Zeffy charges zero platform fees, so 100% of your event revenue stays with your cause. Givergy takes 5% plus card fees from every transaction, which can cost thousands on larger events.
Unlike Whova, Zeffy is built specifically for nonprofits with auction, raffle, and donation tools at zero cost. Whova charges $3.99 per ticket plus fees and lacks fundraising features.
Yes, Zeffy supports ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores all in one platform. Event platforms like Givergy and Whova focus only on events.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
