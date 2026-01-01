Givergy and SplashThat help you manage fundraising events, but both charge fees that reduce what you raise for your mission. Zeffy gives you event ticketing, silent auctions, donor management, and donation forms — all with zero fees so every dollar from your gala or fundraiser stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givergy VS Splash That
Givergy takes 5% of every ticket and bid, while SplashThat charges $21.5k annually plus fees. Zeffy charges zero fees, so your gala or auction actually raises money for your mission.
Givergy lacks donor management and SplashThat requires separate tools for auctions and donations. Zeffy includes ticketing, auctions, raffles, and donor stewardship in one platform.
Givergy offers tiered support and SplashThat limits help to enterprise customers. Zeffy provides unlimited phone and chat support to every nonprofit, regardless of event size.
Event platforms charge hefty fees that cut into your fundraising. Givergy takes 5% plus card fees, while SplashThat costs $21.5k annually plus fees. Zeffy charges zero platform fees, keeping 100% of your donations.
Yes. Event platforms force you to juggle multiple tools for auctions, donations, and donor management. Zeffy combines events, ongoing fundraising, and supporter relationships in one free platform.
Event platforms charge 5% platform fees plus processing costs, eating into your fundraising. Zeffy offers all fundraising tools with zero fees, so 100% of donations reach your cause.
Yes. While event platforms focus only on galas and auctions, Zeffy supports events plus ongoing donations, peer-to-peer campaigns, and donor management in one place.
Event platforms limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited phone, email, and chat support to all nonprofits at no cost, helping you succeed without extra fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
