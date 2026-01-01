Givergy and Qtego both offer mobile bidding and auction tools for fundraising events, but they charge fees that reduce what you raise. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management with zero fees — so every dollar from your gala, auction, or fundraiser stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givergy VS Qtego
💸
Givergy takes 5% plus card fees and Qtego requires custom quotes for every event. Zeffy charges zero fees, so your auction or gala actually raises money for your mission.
☎️
Givergy and Qtego offer tiered support based on what you pay. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no extra cost.
🛠️
Givergy and Qtego require technical setup and complex configurations. Zeffy's event tools work right out of the box with simple, clear workflows.
Unlike Givergy and Qtego that charge 5% platform fees plus processing costs, Zeffy is completely free. You keep 100% of every donation, ticket sale, and auction bid. Plus, you get year-round fundraising tools, not just event management.
Event platforms like Givergy take 5% plus card fees from every transaction. Qtego requires custom quotes with additional fees per ticket. Zeffy charges nothing - donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. While Givergy and Qtego focus mainly on events, Zeffy offers complete fundraising tools including donor management, memberships, online stores, and peer-to-peer campaigns. You get everything in one free platform instead of paying for limited event-only features.
Zeffy gives you everything Givergy and Qtego offer for events - plus ongoing fundraising tools - at zero cost. While they charge 5% platform fees plus processing costs on every transaction, you keep 100% with Zeffy.
Yes. Event platforms like Givergy and Qtego focus mainly on auctions and ticketing. Zeffy includes those features plus donor management, memberships, online stores, and peer-to-peer campaigns - all free, all year-round.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
