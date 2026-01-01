Givergy et PatronManager vous aident à organiser des événements de collecte de fonds, mais ces deux plateformes prélèvent des frais qui réduisent le montant de vos dons. Zeffy vous propose la billetterie pour vos événements, les enchères silencieuses, la gestion des donateurs et le traitement des paiements — le tout sans aucun frais, afin que chaque dollar récolté soit entièrement consacré à votre cause.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
Givergy VS Patron Manager
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Givergy prélève 5 % plus les frais de carte, tandis que PatronManager facture 1 $ plus 2 % par billet. Zeffy ne prélève aucun frais, ce qui permet à votre gala ou à votre vente aux enchères de générer des fonds qui serviront directement à votre cause.
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Givergy se concentre exclusivement sur les événements, tandis que PatronManager ne propose ni ventes aux enchères ni tombolas. Zeffy gère tout, des ventes aux enchères silencieuses aux campagnes entre particuliers, sans qu'il soit nécessaire de jongler entre plusieurs plateformes.
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Givergy propose une assistance à plusieurs niveaux, tandis que PatronManager limite l'assistance en fonction du niveau d'abonnement. Zeffy offre une assistance téléphonique et par chat illimitée à toutes les organisations, quel que soit leur forfait.
Zeffy propose une gestion d'événements 100 % gratuite, sans frais de plateforme, tandis que Givergy prélève 5 % plus les frais de carte. Vous conservez chaque dollar récolté pour votre cause au lieu de payer des milliers d'euros en frais de plateforme.
Contrairement à PatronManager, qui facture 1 $ + 2 % + les frais de carte par billet, Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme. De plus, vous bénéficiez d'outils intégrés pour les enchères, les tirages au sort et les transactions entre particuliers, ce qui fait défaut à PatronManager.
Oui. Zeffy regroupe la billetterie événementielle, les ventes aux enchères, les dons, les adhésions et la gestion des donateurs au sein d'une seule plateforme gratuite. Plus besoin de recourir à plusieurs outils coûteux ni à des intégrations complexes.
Zeffy vous offre toutes les fonctionnalités de Givergy sans les 5 % de frais de plateforme. Organisez des enchères, vendez des billets et collectez des dons tout en conservant 100 % des fonds récoltés. Aucun coût caché ne vient grever les fonds destinés à votre mission.
PatronManager facture 1 $ plus 2 % plus les frais de carte par billet, ce qui fait rapidement grimper la facture. Le système de billetterie de Zeffy est entièrement gratuit, sans frais par billet. Vos contributeurs ne paient que les frais de traitement des paiements par carte.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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