Givergy and Mixily both offer event management tools, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy provides silent auctions, event ticketing, donation forms, and donor management with zero fees — so every dollar from your events stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givergy VS Mixily
🎯
Givergy takes 5% plus card fees and Mixily charges monthly fees plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so your auction or gala raises money for your mission.
🧰
Givergy focuses only on events and Mixily lacks auction and raffle tools. Zeffy handles auctions, raffles, donations, memberships, and peer-to-peer in one platform.
📞
Givergy and Mixily offer tiered support based on your plan level. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no extra cost.
Zeffy charges zero fees on all donations, tickets, and transactions. Event platforms like Givergy take 5% plus card fees, while Mixily charges monthly fees plus processing costs. This means more money stays with your cause instead of going to platform fees.
Yes. While Givergy and Mixily focus mainly on events, Zeffy offers complete fundraising tools including donation pages, peer-to-peer campaigns, memberships, online stores, and donor management. You get everything in one platform without fees.
Zeffy provides unlimited support at no extra cost, including live chat, phone calls, and training. Event platforms often tier their support by plan level or charge extra for premium help, limiting access when you need it most.
Zeffy charges zero fees on all donations and ticket sales. Givergy takes 5% plus card fees on every transaction, while Mixily charges monthly fees plus processing costs per ticket. Your nonprofit keeps 100% of what supporters give.
Event platforms like Givergy and Mixily focus mainly on single events. Zeffy gives you complete fundraising tools year-round including donation pages, peer-to-peer campaigns, memberships, and donor management without any platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
