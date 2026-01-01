Givelify and WeFund4U both help you collect donations online, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Givelify VS We Fund4U
Givelify charges 2.9% + 30¢ per donation and WeFund4U takes processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
Givelify only handles donations and WeFund4U lacks auctions, raffles, and ticketing. Zeffy gives you everything in one place.
Givelify and WeFund4U limit support to business hours. Zeffy provides unlimited email support and live chat when you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, no transaction fees, no hidden costs. While Givelify charges 2.9% + 30¢ per donation and WeFund4U takes processing fees, Zeffy keeps every dollar in your mission. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy offers unlimited support with real humans who understand nonprofits, plus comprehensive training resources. Unlike Givelify's limited business-hour support or WeFund4U's basic documentation, we're here when you need us with practical help that gets results.
Yes! While Givelify only handles donations and WeFund4U focuses on crowdfunding, Zeffy offers donations, event ticketing, online stores, raffles, auctions, memberships, and peer-to-peer fundraising - all in one free platform designed specifically for nonprofits.
Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, transaction costs, or platform cuts. Givelify charges 2.9% + 30¢ per donation, while WeFund4U takes 5% plus processing fees. With Zeffy, 100% of donations go to your cause.
Zeffy offers everything nonprofits need in one free platform: donations, events, online stores, raffles, auctions, and memberships. Unlike Givelify's donation-only focus or WeFund4U's basic crowdfunding, we provide complete fundraising tools without any fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
