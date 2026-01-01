Givelify and Vanco both offer donation processing for churches and nonprofits, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides the same donation tools — mobile giving, recurring donations, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Givelify VS Vanco
Givelify and Vanco charge 2.9% + 30¢ per donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission instead of platform costs.
Givelify and Vanco limit support by business hours and subscription tiers. Zeffy offers unlimited email support and live help whenever you need it.
Givelify and Vanco only handle donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores in one platform built for nonprofits.
Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission. Givelify and Vanco both charge 2.9% + 30¢ per transaction, which means a $100 donation costs you nearly $3 in fees.
Zeffy grows with you, offering events, memberships, raffles, auctions, and online stores all at zero fees. Givelify and Vanco only handle donations, forcing you to find and pay for separate tools as your needs expand.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. Givelify and Vanco both charge 2.9% + 30¢ per transaction, which adds up quickly and takes money away from your mission.
Zeffy offers unlimited support via email, live chat, and phone without restrictions. Givelify and Vanco limit support by business hours and tier levels, meaning you might wait longer for help when you need it most.
Yes, Zeffy is a complete fundraising platform offering donations, events, memberships, raffles, auctions, and online stores - all at zero fees. Givelify and Vanco focus mainly on donations and charge fees for everything.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
