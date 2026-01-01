Givelify and Streamlabs Charity both help you collect donations, but they take fees from every gift. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givelify VS Streamlabs Charity
Givelify charges 2.9% + 30¢ per gift and Streamlabs Charity takes platform fees. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
Givelify only handles donations and Streamlabs Charity focuses on livestreaming. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
Givelify limits phone support to business hours and Streamlabs Charity offers basic email help. Zeffy provides unlimited email and phone support whenever you need it.
With Givelify's 2.9% + 30¢ fees, a $10,000 fundraising goal costs you $320 in fees. Zeffy keeps 100% of donations for your mission. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but your nonprofit pays nothing.
Yes. Zeffy includes donations, events, memberships, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and online stores in one platform. Givelify only handles donations, while Streamlabs Charity focuses on livestream donations with limited nonprofit tools.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no transaction fees, while Givelify charges 2.9% + 30¢ per donation. Streamlabs Charity is designed for content creators, not nonprofits. Zeffy offers complete fundraising tools built specifically for nonprofit needs.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone during business hours at no extra cost. Givelify limits support by account level, and Streamlabs Charity offers basic support designed for streamers, not nonprofit teams.
Zeffy includes donations, events, memberships, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and online stores all in one platform. Givelify only handles donations, while Streamlabs Charity focuses on livestream donations with limited nonprofit features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
