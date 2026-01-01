Givelify and SecureGive both offer donation platforms for churches and nonprofits, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides the same donation tools — mobile giving, recurring donations, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givelify VS Secure Give
🎟️
Givelify and SecureGive charge 2.9% + 30¢ on every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle keeps every dollar for your mission.
🧩
Givelify only handles donations while SecureGive lacks auctions and stores. Zeffy includes donations, raffles, auctions, ticketing, and online stores with no added costs.
☎️
Givelify and SecureGive limit support to business hours with tier restrictions. Zeffy offers unlimited email and phone support to help your small team succeed.
Zeffy is 100% free for nonprofits. While Givelify charges 2.9% + 30¢ per donation and SecureGive takes similar fees, Zeffy keeps every dollar for your cause. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy offers unlimited email support and live chat during business hours, plus a comprehensive help center. Unlike Givelify's tiered support or SecureGive's business-hours-only assistance, we're here when you need us without extra costs.
Yes. While Givelify and SecureGive focus only on donations, Zeffy offers a complete fundraising suite including event ticketing, online stores, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns. All at zero cost to your organization.
Zeffy offers a complete fundraising toolkit at zero cost. While Givelify and SecureGive only handle donations, Zeffy includes event ticketing, online stores, auctions, raffles, and membership management. You get everything in one place without paying fees.
Zeffy is 100% free for nonprofits. Givelify charges 2.9% + 30¢ per donation, and SecureGive costs $149/month plus card fees. With Zeffy, every dollar goes to your cause. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice