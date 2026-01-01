Givelify and RebelGive both offer donation platforms for churches and nonprofits, but they still charge processing fees that reduce your donations. Zeffy gives you everything you need to collect donations online, in-person, and through mobile giving — with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givelify VS Rebel Give
Givelify and RebelGive charge 2.9% + 30¢ per donation. Zeffy charges zero fees, so your $1,000 fundraiser actually raises $1,000 for your mission.
Givelify and RebelGive only handle donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and donor management so you don't need multiple tools.
Givelify and RebelGive limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email and phone support to help your small team succeed.
Zeffy is 100% free for nonprofits, meaning every dollar donated goes directly to your cause. Unlike Givelify's 2.9% + 30¢ fees or RebelGive's limited church-only focus, Zeffy offers all nonprofits complete fundraising tools without any platform fees.
Zeffy provides unlimited support to all users through email, help center, and live chat. Unlike competitors who limit support by plan tier or charge extra for phone access, every Zeffy user gets the same level of dedicated assistance.
Yes, Zeffy offers a complete fundraising suite including donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores - all at zero cost. While Givelify and RebelGive focus only on donations, Zeffy grows with your organization's needs.
Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, no transaction costs, no hidden charges. Givelify takes 2.9% + 30¢ from every donation, while RebelGive charges $49/month plus 1.9% fees. With Zeffy, 100% of donations reach your mission.
Zeffy grows with your organization. Start with donations, then add events, auctions, raffles, memberships, and online stores - all free. Unlike Givelify and RebelGive that only handle donations, Zeffy becomes your complete fundraising platform without extra costs or platform switches.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
