Givelify and iDonate both offer donation tools, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for the work that matters.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givelify VS i Donate
💸
Givelify charges 2.9% + 30¢ per donation and iDonate takes processing fees. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
💬
Givelify and iDonate offer limited business-hour support by subscription tier. Zeffy provides unlimited email and chat support to help you succeed.
🎟️
Givelify only handles donations and iDonate requires separate tools for events and sales. Zeffy includes ticketing, raffles, and online stores in one platform.
The savings add up fast. If you raise $10,000 monthly, Givelify costs $320 in fees while iDonate costs $1,588 ($99 monthly + 4% fees). Zeffy costs $0. That's $3,840 to $19,056 more per year staying in your mission instead of paying platform fees.
Zeffy provides unlimited support through email, live chat, and phone calls at no cost. Unlike Givelify and iDonate who limit support to business hours, our team helps you get set up and running whenever you need assistance.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no transaction fees, no monthly costs. While Givelify charges 2.9% + 30¢ per donation and iDonate takes processing fees from every gift, Zeffy keeps your full donation amount. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone - completely free. Both Givelify and iDonate limit support to business hours only, with response times varying by subscription level. You get dedicated help when you need it, not when it's convenient for them.
Yes! While Givelify and iDonate focus only on donations, Zeffy offers a complete fundraising suite including event ticketing, online stores, raffles, auctions, memberships, and peer-to-peer campaigns. All tools are free and work together seamlessly for your nonprofit.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice