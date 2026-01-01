Giveffect charges $4,100 plus $1,188/year on $100,000 raised. Raise 365 takes $8,000. Both platforms eat into your mission budget with fees.
Giveffect VS Raise 365
Giveffect takes 4% plus card fees and charges $99/month minimum. Raise 365 takes 5% plus card fees. Zeffy covers all costs so 100% of donations go to your mission, no subscriptions required.
Giveffect requires paid plans starting at $99/month for full features. Raise 365 locks ticketing and raffles behind upgrades. Zeffy gives you donations, events, raffles, CRM, and email in one place, completely free.
Giveffect reserves priority support for higher-paying customers. Raise 365's support is unclear and reviews report slow responses. Zeffy gives every nonprofit unlimited email, chat, and phone support from real people who understand your mission.
Yes. Zeffy covers all platform and processing costs so you keep 100% of donations. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, peer-to-peer campaigns, and donor management at no cost. No upgrades or hidden fees to access features you need.
You get unlimited support from real people, not bots. Email us anytime or book a call during office hours. We help every nonprofit equally, whether you're raising $500 or $500,000.
Yes. Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, and donor management with zero monthly fees. Unlike all-in-one platforms that charge $99-$1,299/month, you get everything free.
Every feature is free on Zeffy. While other platforms require paid upgrades for ticketing, raffles, or full donor management, you get complete access from day one at no cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
