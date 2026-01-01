GiveCampus takes $5,000 from every $50,000 raised. Snap! Raise takes $10,000. Both charge fees while Zeffy gives you the same tools at zero cost.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveCampus VS Snap! Raise
💯
GiveCampus charges 5% plus processing fees, Snap! Raise takes 20%. Zeffy charges zero fees so 100% of every donation goes to your mission, not platform costs.
📅
GiveCampus is built for universities running giving days, Snap! Raise is built for schools running short campaigns. Zeffy gives you donation forms, events, memberships, donor management, and email tools that work year-round.
⚡
GiveCampus requires onboarding timelines and IT support, Snap! Raise requires campaign setup calls. Zeffy lets you create your first form, send your first email, and start fundraising in under 30 minutes.
Zeffy is built for all nonprofits. GiveCampus is designed for universities with advancement teams, and Snap! Raise focuses on school campaigns. Zeffy works for animal rescues, community groups, religious organizations, and any nonprofit that needs flexible fundraising tools.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay — all fee-free. GiveCampus requires separate hardware for in-person payments, and Snap! Raise only accepts credit cards online.
Zeffy is completely free. GiveCampus charges 5% platform fees plus 2.9% processing costs, while Snap! Raise takes 20% of everything you raise. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform running.
Yes. GiveCampus focuses on peer-to-peer campaigns and Snap! Raise is built for school fundraising only. Zeffy gives you donation forms, events, auctions, raffles, memberships, and donor management in one place.
No. GiveCampus requires IT support and Snap! Raise needs onboarding calls. Zeffy is designed for small teams who need to launch campaigns quickly without technical help or training sessions.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
