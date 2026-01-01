GiveCampus charges 5% + 2.9% per donation. Raise 365 charges 5% + 2.9% + $0.30. Both platforms take $800+ from every $10,000 raised — money that could fund your mission instead.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveCampus VS Raise 365
💸
GiveCampus charges 5% platform fees plus 2.9% + $0.30 per transaction. Raise 365 takes the same cut. Zeffy covers all costs so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% for your mission.
🎟️
GiveCampus doesn't include raffle tools and Raise 365 locks them behind paid plans. Zeffy gives you raffles, auctions, ticketing, donations, and donor management in one place at zero cost.
🚀
GiveCampus is built for universities with IT teams and long setup timelines. Raise 365's unclear onboarding leaves small teams guessing. Zeffy is designed for first-timers who need to start fundraising this week.
Zeffy is built specifically for small nonprofits. While GiveCampus is designed for universities with dedicated advancement teams and Raise 365 has technical issues that frustrate small teams, Zeffy gives you the same donor management and campaign tools without needing IT support or a learning curve.
Yes. Zeffy's Tap to Pay app lets anyone on your team take payments from their phone at events. GiveCampus and Raise 365 require separate hardware or third-party solutions for in-person payments, adding complexity and costs to your events.
Zeffy is completely free. Other all-in-one platforms like GiveCampus and Raise 365 charge 5% platform fees plus 2.9% + $0.30 processing costs per transaction, meaning you lose about 8% of every donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform running.
Yes. Most all-in-one platforms focus on basic campaigns but don't include auction or raffle tools, or they charge extra for them. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer, events, auctions, raffles, memberships, and a full CRM in one place — all fee-free.
No. Many all-in-one platforms are built for large organizations with IT support and longer setup timelines. Zeffy is designed for small teams who need to launch campaigns quickly without technical help or training sessions.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
