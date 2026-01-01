GiveCampus charges 5% platform fees plus processing costs. Greater Giving charges 5% plus monthly fees starting at $130. Both take thousands from your fundraising.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveCampus VS Greater Giving
GiveCampus takes 5% plus processing fees on every donation. Greater Giving charges $130/month plus setup fees starting at $200. Zeffy is 100% free — donors can leave a voluntary contribution to keep the platform running, but your organization never pays a cent.
GiveCampus focuses on peer-to-peer campaigns but doesn't include auctions, raffles, or memberships. Greater Giving is built for gala nights but lacks year-round donor management. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, memberships, and a full CRM in one place.
GiveCampus is designed for universities with IT teams and long onboarding timelines. Greater Giving requires setup calls and training sessions. Zeffy works right away — create your first form, share it with supporters, and start raising funds today.
Zeffy is built specifically for small nonprofits. GiveCampus is designed for universities with dedicated advancement teams, while Greater Giving focuses on large event fundraising. You get the same donor management and campaign tools without needing IT support or a learning curve.
Yes, and more. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay. You can also take in-person payments at events with our Tap to Pay app. GiveCampus and Greater Giving have limited payment options and charge fees on every transaction.
Zeffy is completely free. GiveCampus charges 5% platform fees plus processing costs, while Greater Giving charges setup fees, monthly fees starting at $130, and platform fees. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform running.
Yes. GiveCampus focuses on peer-to-peer campaigns but doesn't include auction or raffle tools. Greater Giving has auction features but requires paid plans. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, memberships, and a full CRM in one place — all fee-free.
No. GiveCampus is built for universities with IT support and longer timelines. Greater Giving requires setup calls and training sessions. Zeffy is designed for small teams who need to launch campaigns quickly without technical help.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
