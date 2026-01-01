Givealittle and WhyDonate help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you campaign tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givealittle VS Whydonate
Givealittle takes 5% platform cuts and Whydonate charges card fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
Givealittle and Whydonate only handle basic donation campaigns. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores in one platform.
Givealittle offers limited phone hours and Whydonate restricts support by plan. Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get all fundraising tools in one place with zero platform fees, so 100% of donations reach your cause. Unlike Givealittle's 5% cut or Whydonate's limited features, Zeffy offers events, auctions, memberships, and donor management without extra costs.
Zeffy charges zero platform fees while Givealittle takes 5% plus card fees from every donation. Whydonate charges card fees per gift. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but your nonprofit keeps 100% of intended donations. This means more money for your mission.
Zeffy provides complete nonprofit tools including event ticketing, online auctions, raffles, membership management, and online stores. Givealittle and Whydonate focus mainly on basic donation campaigns. You won't need multiple platforms or pay extra fees for different fundraising methods with Zeffy.
Zeffy offers unlimited email support and live chat during business hours, plus phone support when needed. Givealittle only provides standard email support with 24-48 hour response times, while Whydonate limits support based on plan tiers. You get real help when you need it.
Yes. Zeffy provides events, auctions, raffles, memberships, online stores, and donor management in one platform. Crowdfunding platforms like Givealittle and Whydonate only handle basic donation campaigns. You won't juggle multiple tools or pay extra fees for different fundraising methods.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
