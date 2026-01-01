Givealittle and Spacehive help you crowdfund for your cause, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you crowdfunding plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givealittle VS Spacehive
💯
Givealittle takes 5% and Spacehive takes 7.5% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your community fundraising actually supports your mission instead of platform costs.
🧰
Givealittle and Spacehive limit you to basic crowdfunding campaigns. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores in one platform.
🤝
Givealittle and Spacehive focus on project-based campaigns with basic contact collection. Zeffy includes donor management, email templates, and follow-up tools for ongoing stewardship.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools. Unlike crowdfunding platforms that take 5-7.5% platform fees plus card processing costs, Zeffy charges zero fees so your organization keeps every dollar donated.
While crowdfunding platforms serve various causes, Zeffy offers dedicated nonprofit tools like donor management, recurring donations, event ticketing, and online stores. You get everything needed to run your organization, not just campaign-based fundraising.
Crowdfunding platforms focus on individual campaigns with limited ongoing support features. Zeffy provides comprehensive nonprofit management including membership tracking, email marketing, and donor relationship tools to build lasting supporter connections.
Crowdfunding platforms like Givealittle charge 5% and Spacehive takes 7.5% plus card processing fees. With Zeffy's 100% free platform, a nonprofit raising $10,000 saves $500-750 that stays with your cause instead of going to platform fees.
Yes, Zeffy goes beyond single campaigns to support your entire nonprofit operation. You get donor management, recurring donations, event ticketing, online stores, and email marketing all in one platform - not just project-based crowdfunding.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice