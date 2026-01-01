Givealittle and Kickstarter help you crowdfund for causes, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you crowdfunding plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givealittle VS Kickstarter
💰
Givealittle and Kickstarter take 5% platform cuts plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or donation campaign keeps every dollar for your mission.
🧰
Givealittle and Kickstarter limit you to basic donations or project funding. Zeffy offers raffles, auctions, ticketing, memberships, and peer-to-peer tools in one place.
☎️
Givealittle and Kickstarter offer limited email support with slow response times. Zeffy provides unlimited phone and email support designed specifically for nonprofit teams.
Crowdfunding platforms like Givealittle and Kickstarter charge 5% platform fees plus payment processing costs. Zeffy charges zero fees, keeping 100% of donations for your cause through optional donor contributions.
Zeffy is purpose-built for nonprofits with tools like recurring donations, donor management, and event ticketing. Crowdfunding platforms focus on one-time project campaigns without ongoing supporter relationship features.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools. Unlike crowdfunding platforms that charge 5% fees plus processing costs, Zeffy keeps every dollar for your cause through optional donor contributions.
Zeffy lets you keep every donation immediately, unlike Kickstarter's all-or-nothing model where you lose everything if goals aren't met. Your supporters' generosity goes directly to your mission without waiting periods or funding thresholds.
Yes, Zeffy supports recurring donations, membership programs, event ticketing, and peer-to-peer fundraising. Crowdfunding platforms focus on single campaigns, while Zeffy grows with your organization's diverse fundraising needs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
