Givealittle VS Kickstarter

Kickstarter

Crowdfunding Platforms Features
Campaign Builder - Givealittle: Yes, Kickstarter: No
Social Sharing & Link Generator - Givealittle: Yes, Kickstarter: Yes
Fundraising Goal Tracker - Givealittle: Yes, Kickstarter: Yes Donor-Facing Public Campaign Listing (visibility) - Givealittle: Yes, Kickstarter: Yes Peer-to-peer fundraising - Givealittle: Information not available, Kickstarter: Information not available Upload Videos & Photos - Givealittle: Yes, Kickstarter: Yes Donor Comments & Encouragement Wall - Givealittle: Yes, Kickstarter: Yes Custom Donor Communications - Givealittle: No, Kickstarter: No Branded, Embeddable Fundraising Forms - Givealittle: No, Kickstarter: No Donation Dedication Options - Givealittle: Yes, Kickstarter: Yes

Pricing
Givealittle: 5% platform cut + card fees
Kickstarter: 5% platform cut + card fees

Processing fees:
Givealittle: 1.5% fee charged to donors when paying by credit/debit card (e.g., $20 donation = $20.30 charged). No additional processing fee for other payment methods
Kickstarter: 3% + $0.30 per pledge (standard); 5% + $0.08 per pledge for pledges under $10 (micropledge fee)

Platform fees:
Givealittle: 5% flat fee (GST inclusive) on the total amount raised, deducted when funds are paid out
Kickstarter: 5% of total funds raised

Monthly fees:
Givealittle: $0 - No monthly fees
Kickstarter: N/A - No pricing information available

Value for money:
Givealittle: N/A
Kickstarter: 5.0

Features
Givealittle: N/A - Basic donation platform with limited customization and no advanced fundraising tools.
Kickstarter: N/A - All-or-nothing project funding model requires reaching goals or backers get refunded.

Donations:
Givealittle: Basic donation collection with limited customization options
Kickstarter: Kickstarter uses an all-or-nothing funding model. If you don't reach your goal, supporters get refunded and you receive nothing.

Ticketing:
Givealittle: No event ticketing capabilities
Kickstarter: Kickstarter doesn't provide event ticketing capabilities. You'd need separate ticketing software for fundraising events.

Peer-to-Peer Fundraising:
Givealittle: Limited peer-to-peer fundraising tools
Kickstarter: Kickstarter doesn't offer peer-to-peer fundraising tools. Supporters can't create their own campaigns to help fund your project.

Auctions:
Givealittle: No auction features available
Kickstarter: Kickstarter doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding.

Raffles:
Givealittle: No dedicated raffle management features
Kickstarter: Kickstarter doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual winner selection processes.

Online store:
Givealittle: No built-in online store functionality
Kickstarter: Kickstarter allows reward tiers for backers but doesn't provide a standalone online store for selling products outside campaigns.

Memberships:
Givealittle: Not available - Givealittle focuses on one-time donations and fundraising campaigns rather than ongoing membership programs
Kickstarter: Kickstarter doesn't offer membership management features. It's designed for one-time project funding, not ongoing supporter relationships.

Donor Management/CRM:
Givealittle: Limited donor tracking - basic contact info and donation history but lacks advanced CRM features for relationship building
Kickstarter: Limited backer information available. No donor management tools or relationship tracking beyond individual project campaigns.

Emails & Newsletter:
Givealittle: Basic donor communication through the platform but no built-in email marketing or newsletter capabilities
Kickstarter: Basic project update system for backers only. No email marketing tools or newsletter capabilities for broader outreach.

Payment Processing:
Givealittle: Charges 2.9% + 30¢ per transaction plus additional fees for international cards and currency conversion
Kickstarter: Kickstarter charges 5% platform fees plus payment processing fees. Funds are only released if you hit your funding goal.

Payment methods
Givealittle: Credit cards only, no bank transfers or mobile payments
Kickstarter: Credit cards and digital wallets, no ACH or mobile POS

Credit Card Payments:
Givealittle: Supported - Accepts major credit cards for donations and crowdfunding campaigns
Kickstarter: Supported - Accepts major credit cards with processing fees deducted from pledges

Apple Pay & Google Pay:
Givealittle: Not specified - Digital wallet payment options not clearly mentioned on platform
Kickstarter: Supported - Offers digital wallet payments for backer convenience

ACH / Bank Transfers:
Givealittle: Not supported - Givealittle focuses on credit card and online payments only
Kickstarter: Not supported - Kickstarter focuses on credit card payments for project backing

Tap to Pay App:
Givealittle: Not supported - Givealittle is web-based crowdfunding platform without mobile POS features
Kickstarter: Not supported - Kickstarter operates as an online platform without mobile POS features

Customer Support
Givealittle: (no rating provided)
Kickstarter: N/A

Unlimited Support:
Givealittle: (no information)
Kickstarter: Kickstarter does not offer unlimited support - responses depend on issue complexity and volume

Phone Support / Office Hours:
Givealittle: (no information)
Kickstarter: Kickstarter does not provide phone support or scheduled office hours for users

Webinars:
Givealittle: (no information)
Kickstarter: Kickstarter offers occasional creator workshops and educational webinars for project creators

Help Center:
Givealittle: (no information)
Kickstarter: Kickstarter has an extensive help center with guides, FAQs, and resources for creators and backers

Email:
Givealittle: (no information)
Kickstarter: Kickstarter provides email support through their help center contact form

Nonprofit-Focused Support Team:
Givealittle: (no information)
Kickstarter: Email-only support designed for individual creators, not nonprofit teams or missions