Givealittle and Indiegogo help you crowdfund for your cause, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your cause.
Givealittle VS Indiegogo
Givealittle and Indiegogo take 5% platform cuts plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your cause.
Crowdfunding platforms offer basic campaign pages. Zeffy provides raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one place.
Givealittle offers limited NZ-only support and Indiegogo provides plan-based responses. Zeffy gives unlimited support to help your nonprofit succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get 100% of donations with zero platform fees, plus comprehensive tools like donor management, event ticketing, and online stores. Crowdfunding platforms take 5% cuts and lack ongoing fundraising features nonprofits need.
Crowdfunding platforms charge 5% platform fees plus payment processing costs on every donation. Zeffy charges zero platform fees - donors simply have the option to leave a voluntary contribution. This means more money stays with your cause instead of going to platform fees.
Crowdfunding platforms focus on single campaigns, not ongoing nonprofit operations. They lack donor management, membership programs, event ticketing, and comprehensive reporting. Zeffy provides all these tools in one platform designed for nonprofits' year-round needs.
Zeffy provides unlimited support with real people who understand nonprofits. Givealittle offers limited support with delays, while Indiegogo lacks phone support entirely. You get dedicated help when you need it, not automated responses.
Crowdfunding platforms are built for short-term campaigns, not sustainable nonprofit growth. Zeffy offers zero platform fees, comprehensive donor management, and year-round fundraising tools. Build lasting relationships with supporters, not just one-time backers.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
