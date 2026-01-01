Givealittle VS HandUp

Givealittle and HandUp help you crowdfund for your cause, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your cause.

Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits

HandUp
Givealittle
Givealittle VS HandUp

Givealittle VS HandUp: What nonprofits should know before choosing.

Frais
Caractéristiques
Modes de paiement
Soutien à la clientèle
Givealittle
HandUp
HandUp
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="emailfeatures"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_email.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Crowdfunding Platforms Features</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Campaign Builder</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Social Sharing & Link Generator</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Fundraising Goal Tracker</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor-Facing Public Campaign Listing (visibility)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Peer-to-peer fundraising</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Upload Videos & Photos</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor Comments & Encouragement Wall</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Custom Donor Communications</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Branded, Embeddable Fundraising Forms</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donation Dedication Options</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_pricing.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Pricing</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">5%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">5% platform cut + card fees</p></div></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">8%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">8% fee per gift, charged to donors</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Processing fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">1.5%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">fee charged to donors when paying by credit/debit card (e.g., $20 donation = $20.30 charged). No additional processing fee for other payment methods</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">3%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">credit card processing fee</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Platform fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">5%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">5% flat fee (GST inclusive) on the total amount raised, deducted when funds are paid out</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">5%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">service fee charged to donors</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Monthly fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$0</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><img><p class="table_text">No monthly fees</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">None required; optional monthly fee available for additional support services</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Value for money</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="{icon-URL}"alt=""><img><p class="table_text">Not available</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="{icon-URL}"alt=""><img><p class="table_text">Limited information available. HandUp charges 8% per gift according to comparison sites, which is higher than some competitors. However, specific value for money ratings from users are not available in the review platforms checked.</p></div></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <div id="pricing"class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8d5b26894c6e329782874_Features.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Features</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">N/A/5</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="rich-text_table is-header">Basic crowdfunding with high fees. Limited features, steep learning curve for setup.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">N/A/5</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="rich-text_table is-header">Project-focused campaigns only. Requires separate tools for ticketing, auctions, and memberships.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Donations</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Basic crowdfunding campaigns with social sharing features, but charges 5% + payment processing fees on all donations</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HandUp focuses on crowdfunding campaigns for specific projects rather than ongoing donation collection. Limited recurring donation options.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Ticketing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No event ticketing capabilities - focused solely on donation campaigns and fundraising</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HandUp doesn't offer event ticketing capabilities. You'd need separate ticketing software to sell and manage event tickets.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Limited peer-to-peer features through campaign sharing, but no dedicated P2P fundraising tools</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HandUp offers basic peer-to-peer fundraising through campaign sharing, but lacks advanced tools for supporter-led fundraising pages.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Auctions</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No auction functionality available - platform is designed for donation campaigns only</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HandUp doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and payments.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Raffles</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No raffle or lottery functionality available on the platform</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HandUp doesn't support raffle or lottery functionality. You'd need separate raffle software and manual winner selection processes.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Online store</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No e-commerce or merchandise selling capabilities - donations only</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HandUp doesn't include e-commerce functionality. You'd need a separate platform to sell merchandise or products online.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Memberships</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Not available - Givealittle focuses on one-time crowdfunding campaigns rather than ongoing membership programs</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HandUp focuses on crowdfunding campaigns rather than ongoing membership management. No recurring membership features or member portal capabilities.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Donor Management/CRM</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Basic donor contact collection through campaign contributions, but lacks comprehensive donor relationship management tools</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Campaign-focused donor tracking. Limited CRM features for building long-term donor relationships beyond individual campaigns.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Limited communication tools - mainly campaign updates and basic donor notifications without full email marketing features</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Basic campaign update features for donors. No comprehensive email marketing tools or newsletter management for broader outreach.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Payment Processing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Basic payment processing with transaction fees charged to donors, reducing the amount your cause receives</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Processes donations through their platform with transaction fees. Limited payment method options compared to dedicated fundraising platforms.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <!-- HEADER ROW --> <div class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8de3026f5d3875f3329a3_BigIcons.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Payment methods</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="rich-text_table is-header">Credit cards only, no digital wallets or bank transfers</p> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="rich-text_table is-header">Basic card payments with limited payment options</p> </div> </div> </div> <!-- CREDIT CARD --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Credit Card Payments</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Supported - Accepts major credit cards for online donations and crowdfunding campaigns</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Supported - Accepts major credit and debit cards with processing fees charged to donors</p> </div> </div> </div> <!-- APPLE PAY & GOOGLE PAY --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Apple Pay & Google Pay</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not specified - Digital wallet payment options not clearly mentioned on their platform</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - Limited to traditional card payment methods for crowdfunding</p> </div> </div> </div> <!-- ACH / BANK TRANSFERS --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">ACH / Bank Transfers</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - Givealittle focuses on credit card donations through their NZ platform</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - HandUp focuses on basic card payments for crowdfunding campaigns</p> </div> </div> </div> <!-- TAP TO PAY (END ROW) --> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Tap to Pay App</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available for in-person fundraising</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - HandUp is web-based crowdfunding platform without mobile payment apps</p> </div> </div> </div> </div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <div id="pricing"class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8df20d98a80f025f7cb0f_BigIcons.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Customer Support</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> </div> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Unlimited Support</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Givealittle offers standard support with some limitations on response times</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HandUp does not offer unlimited support - assistance is limited based on account type</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Phone Support / Office Hours</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Givealittle provides phone support during limited business hours</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HandUp provides phone support during business hours for premium account holders</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Webinars</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Givealittle offers occasional educational webinars for fundraising best practices</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HandUp provides occasional training webinars for campaign creators and nonprofit partners</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Help Center</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Givealittle maintains a comprehensive help center with guides and FAQs</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HandUp maintains a help center with articles and guides for campaign management</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Email</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HandUp offers email support for users with questions or technical issues</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HandUp offers email support for users with questions or technical issues</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Live chat and phone support during business hours with response time limits</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Support access varies by account type — phone help limited to premium users</p> </div> </div> </div> </div> </div></div>

Why Zeffy over HandUp?

Why Zeffy over Givealittle and HandUp?

Why choose Zeffy over Givealittle and HandUp if you're a nonprofit

💰

Keep 100% of your crowdfunding proceeds

Givealittle takes 5% and HandUp charges 8% to donors. Zeffy charges zero fees, so your community fundraising actually builds your mission instead of paying platform costs.

🧰

Get complete fundraising tools, not just campaign pages

Givealittle and HandUp only offer basic crowdfunding. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one place.

🎧

Accédez à un soutien réel lorsque vous en avez le plus besoin

Givealittle offers limited business hours support and HandUp restricts help by account type. Zeffy provides unlimited support whenever you need guidance.

Questions nonprofits ask when choosing between Zeffy and HandUp

Questions fréquentes

Why should nonprofits choose Zeffy over crowdfunding platforms like Givealittle and HandUp?

Unlike crowdfunding platforms that charge 5-8% fees on every donation, Zeffy is completely free for nonprofits. You keep 100% of donations while getting comprehensive fundraising tools beyond basic campaigns.

How does Zeffy's approach to fundraising differ from typical crowdfunding platforms?

Crowdfunding platforms focus on one-time campaigns with limited tools. Zeffy offers ongoing fundraising capabilities including events, memberships, auctions, and donor management - all at zero cost to your organization.

Can Zeffy handle more than just donation campaigns like other crowdfunding sites?

Yes. While platforms like Givealittle and HandUp only handle basic donation campaigns, Zeffy supports ticketing, online stores, peer-to-peer fundraising, and membership management in one platform.

How does Zeffy's pricing compare to crowdfunding platforms like Givealittle and HandUp?

Crowdfunding platforms charge 5-8% fees on every donation, reducing what reaches your cause. Zeffy is completely free - you keep 100% of donations while donors can leave voluntary contributions to support our platform.

Why choose Zeffy over crowdfunding platforms for ongoing nonprofit fundraising?

Crowdfunding platforms work for single campaigns but lack tools for ongoing operations. Zeffy provides year-round fundraising with events, memberships, donor management, and online stores - all free for nonprofits.

Zeffy vs.

Indiegogo

Zeffy vs.

Collectif ouvert

Zeffy vs.

TotalGiving

Vous cherchez une meilleure option ?

Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
