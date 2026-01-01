Givealittle and HandUp help you crowdfund for your cause, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givealittle VS HandUp
💰
Givealittle takes 5% and HandUp charges 8% to donors. Zeffy charges zero fees, so your community fundraising actually builds your mission instead of paying platform costs.
🧰
Givealittle and HandUp only offer basic crowdfunding. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one place.
🎧
Givealittle offers limited business hours support and HandUp restricts help by account type. Zeffy provides unlimited support whenever you need guidance.
Unlike crowdfunding platforms that charge 5-8% fees on every donation, Zeffy is completely free for nonprofits. You keep 100% of donations while getting comprehensive fundraising tools beyond basic campaigns.
Crowdfunding platforms focus on one-time campaigns with limited tools. Zeffy offers ongoing fundraising capabilities including events, memberships, auctions, and donor management - all at zero cost to your organization.
Yes. While platforms like Givealittle and HandUp only handle basic donation campaigns, Zeffy supports ticketing, online stores, peer-to-peer fundraising, and membership management in one platform.
Crowdfunding platforms charge 5-8% fees on every donation, reducing what reaches your cause. Zeffy is completely free - you keep 100% of donations while donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Crowdfunding platforms work for single campaigns but lack tools for ongoing operations. Zeffy provides year-round fundraising with events, memberships, donor management, and online stores - all free for nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
