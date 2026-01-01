Givealittle and GoFundMe help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, and donor management tools with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givealittle VS GoFundMe
💯
Givealittle charges 5% plus card fees, GoFundMe takes 3% plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🛠️
Givealittle and GoFundMe focus on simple crowdfunding campaigns. Zeffy provides raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management built for nonprofits.
🤝
Givealittle offers basic email support, GoFundMe provides limited help center access. Zeffy delivers unlimited phone and email support from nonprofit experts.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You keep 100% of donations with zero platform fees, while Givealittle takes 5% and GoFundMe takes 3% of every gift. Plus, you get complete fundraising tools like donor management, event ticketing, and online stores in one platform.
Zeffy charges zero platform fees - you keep every dollar donated. Crowdfunding platforms like Givealittle charge 5% and GoFundMe charges 3% on top of payment processing fees. For a $1,000 donation, you'd lose $50-80 to fees with them, but keep it all with Zeffy.
Yes. While crowdfunding platforms focus on single campaigns, Zeffy supports your entire fundraising strategy. Run peer-to-peer campaigns, sell event tickets, manage memberships, operate an online store, and build lasting donor relationships - all without platform fees eating into your budget.
Zeffy offers unlimited email support and live chat help when you need it, plus regular webinars to grow your fundraising skills. Crowdfunding platforms offer basic help centers but limited direct support - and you're paying platform fees for that basic service.
Crowdfunding platforms work for single campaigns, but nonprofits need ongoing fundraising tools. Zeffy gives you donor management, event ticketing, membership programs, and online stores - all with zero platform fees so more money goes to your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice