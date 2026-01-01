Give Lively takes $2,200 from every $100,000 raised. Snowball takes $2,500 plus $549 annually. Both charge fees that add up fast — compare which platform costs your nonprofit less.
Give Lively VS Snowball Fundraising
💸
Give Lively passes processing fees to donors at checkout. Snowball charges up to $549/year plus 2.5% per transaction. Zeffy covers all fees, so 100% of every donation goes to your mission.
🎟️
Give Lively requires separate platforms for raffles and auctions. Snowball locks ticketing and raffles behind paid plans. Zeffy gives you donations, events, auctions, and CRM from day one, completely free.
🤝
Give Lively slows down during busy seasons. Snowball offers email-only support with no nonprofit specialists. Zeffy's fundraising experts respond in 2–6 business hours with free office hours and phone support when you need it most.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, subscription fees, or transaction fees. You get donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and donor management from day one. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Unlike platforms that charge $549/year plus 2.5% per transaction, Zeffy covers all fees so 100% of every donation goes to your mission. No annual subscriptions, no per-transaction cuts, no hidden costs.
Zeffy's nonprofit experts respond to emails in 2-6 business hours with free phone, chat, and email support. You also get free office hours and a help center built for small teams who need answers fast, not jargon.
Yes. Zeffy includes event ticketing, auctions, raffles, and donation forms in one place with zero fees. Both Give Lively and Snowball require separate platforms for auctions, and Snowball locks most features behind paid plans.
No. Zeffy's nonprofit experts respond in 2-6 business hours with free phone, chat, and email support. Both Give Lively and Snowball offer only email and chat support with slower response times during busy fundraising seasons.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
