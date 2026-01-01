Give Lively charges processing fees on every donation. Snap! Raise takes 20% of everything raised — $2,000 on every $10,000 going to platform fees, not your mission.
Give Lively VS Snap! Raise
Give Lively passes processing fees to donors at checkout. Snap! Raise takes 20% of everything you raise. Zeffy covers all fees, so 100% of every donation goes directly to your mission.
Give Lively requires separate platforms for raffles and auctions. Snap! Raise is built for short-term school campaigns. Zeffy gives you donation forms, events, donor management, and email tools in one place.
Give Lively adds processing fees at checkout that confuse donors. Snap! Raise takes a 20% platform cut before you see your funds. Zeffy covers all costs through voluntary contributions from donors who want to support our platform.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly fees, and zero transaction fees on donations, events, raffles, and auctions. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Unlike competitors that require separate tools for auctions, raffles, or advanced features, Zeffy includes donation forms, event ticketing, donor management, email campaigns, and more in one place.
Zeffy provides free, unlimited support through live chat, email, and phone from nonprofit fundraising experts who understand your work and respond when you need help most.
Zeffy covers all payment processing fees so 100% of donations reach your mission. Give Lively passes card fees to donors at checkout, while Snap! Raise takes 20% of everything raised plus processing fees.
Yes. Zeffy offers free phone, email, and live chat support from nonprofit fundraising experts. Give Lively only offers email and chat with slower response times, while Snap! Raise focuses on school campaigns.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
