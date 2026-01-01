Give Lively charges processing fees on every donation. Pledge It costs $1,800/year plus transaction fees — $4,700 total on $50,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give Lively VS Pledge It
Give Lively passes processing fees to your donors at checkout. Pledge It charges $150 per month plus transaction fees. Zeffy covers all costs so 100% of every donation goes to your mission.
Give Lively requires separate platforms for raffles and auctions. Pledge It focuses on peer-to-peer campaigns but lacks tools for memberships, stores, and year-round donor engagement. Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, memberships, CRM, and email in one place.
Give Lively offers email support with slower response times during busy seasons. Pledge It limits support to business hours with no phone access. Zeffy provides free, unlimited support from nonprofit fundraising experts who respond when you need help most.
Give Lively passes processing fees to donors at checkout, while Pledge It charges $150/month plus transaction fees. Zeffy covers all fees so 100% of donations go to your mission. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Give Lively requires separate tools for auctions and raffles, while Pledge It focuses only on peer-to-peer campaigns. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and CRM in one platform so you can manage everything without switching tools.
Give Lively offers limited email and chat support that slows during busy seasons. Pledge It provides business-hours support only. Zeffy gives you free phone, email, and live chat support from nonprofit experts who respond when you need help most.
Give Lively requires separate hardware for in-person payments, while Pledge It doesn't support ACH bank transfers. Zeffy accepts credit cards, ACH, Apple Pay, Google Pay, and has a built-in Tap to Pay app — all with zero fees.
Give Lively requires paid plans for advanced features, while Pledge It charges $150/month for full access. Zeffy gives you everything — donations, events, auctions, memberships, and CRM — completely free from day one.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
