MoneyDolly takes $2,000 from every $10,000 raised. Give Lively takes $220. Both charge fees — Zeffy takes $0 and gives you the same tools free.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give Lively VS MoneyDolly
💯
Give Lively shifts processing fees to your supporters at checkout. MoneyDolly takes 20% of every donation before you see it. Zeffy covers all fees so 100% of every gift goes to your mission, not your payment processor.
🧰
Give Lively requires separate platforms for raffles and auctions. MoneyDolly locks ticketing and peer-to-peer behind paid plans. Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, and donor management in one free platform.
🤝
Give Lively offers email support with slower response times during busy seasons. MoneyDolly provides limited support with no nonprofit specialists. Zeffy gives you free, unlimited support from fundraising experts who understand your work.
Give Lively passes processing fees to donors at checkout, and MoneyDolly takes 20% plus 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy covers all fees so 100% of donations reach your mission. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one free platform. Give Lively requires separate platforms for auctions and raffles, while MoneyDolly locks these features behind paid plans.
Zeffy provides free live chat, email, and phone support from nonprofit fundraising experts who respond quickly. Give Lively offers email and chat only with slower response times, while MoneyDolly has unclear support access and no dedicated nonprofit team.
Yes. Zeffy includes a tap-to-pay app so your team can accept donations directly from their phones at events. Give Lively requires separate hardware, and MoneyDolly only handles online payments.
Zeffy includes donor management and unlimited email campaigns at no cost. Give Lively offers basic email tools, while MoneyDolly only provides automated receipts with no newsletter features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice