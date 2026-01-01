Give Lively charges 2.2% + $0.30 per donation. Mightycause takes 1.99% + $0.30. Both platforms cost nonprofits thousands — $2,200 vs $1,990 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give Lively VS Mightycause
💯
Give Lively passes processing fees to donors at checkout, and Mightycause takes up to 1.99% + $0.30 per transaction. Zeffy charges zero fees — no platform cuts, no processing fees, no hidden costs. You keep 100% of every donation, ticket sale, and raffle entry.
🧰
Give Lively and Mightycause don't include auction or raffle tools, so you're stuck adding third-party platforms and managing multiple logins. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, and stores in one place — no extra fees, no tool sprawl.
🤝
Give Lively slows down support during busy seasons, and Mightycause reserves phone support for paid plans starting at $99/month. Zeffy gives you free, unlimited support from nonprofit fundraising experts — live chat, email, and phone — whenever you need help.
Give Lively and Mightycause require paid plans for custom branding and advanced features. Zeffy gives you full access to custom forms, branding, and all fundraising tools from day one — no upgrades, no feature gates, no fees.
Both Give Lively and Mightycause require separate hardware and third-party integrations for in-person payments. Zeffy includes a native Tap to Pay app so anyone on your team can accept payments directly from their phone — no extra setup, no fees.
Give Lively passes processing fees to donors at checkout, while Mightycause charges up to 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy covers all fees so 100% of every donation goes to your mission. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Both Give Lively and Mightycause require separate tools for auctions, raffles, and online stores. Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, and online stores in one platform — so you can manage everything without switching tools or paying extra fees.
Give Lively offers email and chat support with slower response times during busy seasons. Mightycause reserves phone support for paid plans starting at $99/month. Zeffy provides free, unlimited support from nonprofit fundraising experts who respond when you need help most.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
