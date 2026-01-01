Give Lively passes processing fees to donors. Greater Giving charges 5% platform fees plus $130/month — $6,500 gone on every $50,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give Lively VS Greater Giving
Give Lively passes processing fees to donors. Greater Giving charges platform fees, setup fees, and monthly subscriptions. Zeffy covers all costs so 100% of every donation goes to your mission.
Give Lively requires separate tools for auctions and raffles. Greater Giving is built for events but not year-round giving. Zeffy handles donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management in one place.
Give Lively adds processing fees at checkout that confuse supporters. Greater Giving charges nonprofits directly with complex pricing. Zeffy covers all fees so donors see exactly what they're giving.
Yes. Zeffy covers all processing fees so you keep 100% of donations, ticket sales, and membership dues. Give Lively and Greater Giving charge processing fees that add up fast, especially for small nonprofits.
No. Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, and donor management in one platform. Give Lively requires separate platforms for auctions and raffles. Greater Giving focuses mainly on events.
Zeffy provides free, unlimited support from nonprofit fundraising experts via phone, chat, and email. Give Lively offers limited email and chat support. Greater Giving reserves priority support for paid customers only.
Zeffy's Tap to Pay app lets anyone on your team accept payments from their phone at events. Give Lively requires separate hardware, and Greater Giving only offers mobile bidding tools.
Yes. Zeffy includes membership management with automated dues collection and member portals. Give Lively only offers recurring donations, and Greater Giving focuses on events, not ongoing memberships.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
