Give Lively passes processing fees to donors. GiveSmart charges $3,000 annually plus 3.5% fees — $6,500 gone on every $100,000 raised before your mission sees a dollar.
Give Lively VS GiveSmart
Give Lively passes processing fees to donors at checkout. GiveSmart charges $3,000/year plus 3.5% card fees. Zeffy covers all fees so 100% of every donation goes to your mission.
Give Lively requires separate platforms for auctions and raffles. GiveSmart is built for big events, not everyday fundraising. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, and memberships in one place with zero fees.
Give Lively offers email support that slows down when you need it most. GiveSmart gates priority help behind enterprise plans. Zeffy gives every nonprofit free, unlimited support from fundraising experts who respond fast.
Give Lively passes processing fees to donors at checkout, while GiveSmart charges 3.5% on every transaction. Zeffy covers all credit card and transaction fees, so 100% of every donation goes to your mission. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Give Lively requires separate platforms for auctions and raffles, while GiveSmart charges $3,000+ annually for event tools. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one place — all completely free.
Give Lively offers limited email and chat support, while GiveSmart gates phone support behind higher-tier plans. Zeffy provides free, unlimited support to all nonprofits — live chat, email, and phone support from nonprofit fundraising experts.
Give Lively only offers recurring donations, while GiveSmart has no membership or store features. Zeffy includes full membership management with tiers and self-service portals, plus an online store for merchandise — all fee-free.
GiveSmart requires enterprise onboarding calls and complex setup, while Give Lively offers limited self-service resources. Zeffy gets you fundraising in under 30 minutes with no training required — just create your form and go.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
