Give Lively charges processing fees donors can cover. GiveCampus takes 5% platform fees plus processing costs — nearly 8% total on every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give Lively VS GiveCampus
Give Lively passes processing fees to donors at checkout. GiveCampus takes 5% plus card fees from every donation. Zeffy covers all transaction costs so 100% of every gift goes to your mission.
Give Lively requires separate platforms for raffles and auctions. GiveCampus focuses on peer-to-peer campaigns but leaves you scrambling for event tools. Zeffy includes donation forms, ticketing, raffles, auctions, and memberships in one place.
GiveCampus is built for universities with IT teams and long onboarding timelines. Give Lively offers limited support during busy fundraising periods. Zeffy is designed for small teams who need to launch campaigns this week with free, unlimited support from nonprofit experts.
Give Lively passes processing fees to donors at checkout, while GiveCampus charges 5% platform fees plus 2.9% processing costs. Zeffy covers all transaction fees, so 100% of every donation goes to your mission. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Both Give Lively and GiveCampus require separate platforms for auctions and raffles. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one place, so you can manage everything without switching tools or paying separate fees.
Give Lively offers email support with slower response times during busy seasons. GiveCampus limits support based on plan tier. Zeffy provides free, unlimited support from nonprofit fundraising experts who understand your work and respond when you need help most.
Zeffy is built for small nonprofits who need to start fundraising quickly. Give Lively requires paid plans for advanced features, while GiveCampus is designed for universities with IT support. With Zeffy, you get donation forms, donor management, and event tools from day one with no setup fees or training required.
Yes. Both Give Lively and GiveCampus require separate hardware for in-person payments at galas and events. Zeffy includes a Tap to Pay app that turns any team member's phone into a payment terminal. No card readers, no extra fees, no complications.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
