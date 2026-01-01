Give Lively charges 2.2% + $0.30 per donation. GiveBrite takes 5% on their free plan. Both platforms cost nonprofits thousands — $2,200 vs $5,000 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give Lively VS GiveBrite
🧾
Give Lively passes processing fees to donors at checkout. GiveBrite takes 5% or charges £9.99/month to avoid it. Zeffy covers all fees so 100% of every donation goes to your mission.
🎟️
Give Lively requires separate platforms for raffles and auctions. GiveBrite locks peer-to-peer and ticketing behind paid plans. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and CRM in one place at no cost.
🔍
Give Lively adds processing fees at checkout that confuse donors. GiveBrite takes a 5% platform cut unless you pay monthly. Zeffy covers all costs so supporters give what they intend, not what's left after fees.
Yes. Zeffy's Tap to Pay app turns any smartphone into a payment terminal for events and galas. Give Lively and GiveBrite require separate hardware setups, adding costs and complexity to your fundraising events.
No. Zeffy gives you full access to donations, events, auctions, raffles, CRM, and email tools at zero cost. Give Lively and GiveBrite lock essential features like peer-to-peer campaigns behind paid upgrades.
Yes. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and CRM in one platform at zero cost. Give Lively and GiveBrite require paid plans to unlock key features like peer-to-peer campaigns and advanced tools.
Zeffy covers all processing fees so your mission gets every dollar. Give Lively passes fees to donors at checkout, while GiveBrite takes 5% on their free tier or charges £10/month to avoid platform fees.
Zeffy provides free phone, chat, and email support from nonprofit experts year-round. Give Lively and GiveBrite offer limited support channels with slower response times during peak fundraising periods.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
