Give Lively passes processing fees to donors. CauseVox charges $250/month plus fees. Compare two platforms that cost nonprofits money.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give Lively VS CauseVox
💸
Give Lively passes processing fees to your donors at checkout. CauseVox charges monthly fees starting at $95 plus processing costs. Zeffy covers all transaction fees so 100% of every donation goes to your mission.
🎟️
Give Lively requires separate platforms for raffles and auctions. CauseVox limits ticketing and events to paid plans. Zeffy includes donation forms, ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one place at zero cost.
🤝
Give Lively offers email support with slower response times during busy seasons. CauseVox limits full support to paid subscribers. Zeffy provides free, unlimited support from nonprofit fundraising experts who respond when you need help most.
Give Lively passes processing fees to donors at checkout, while CauseVox charges monthly fees plus processing fees. Zeffy covers all transaction costs, so 100% of every donation goes to your mission. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Yes. Give Lively and CauseVox require separate tools for raffles and auctions. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one place, so you can manage everything without switching tools or paying extra fees.
Give Lively offers email support with slower response times during busy seasons. CauseVox limits support by plan tier. Zeffy provides free, unlimited support from nonprofit fundraising experts who understand your work and respond when you need help most.
Yes. Zeffy accepts ACH bank transfers, credit cards, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments through our Tap to Pay app — all at zero cost. Give Lively and CauseVox require separate hardware for in-person giving and CauseVox doesn't offer ACH transfers at all.
No. Zeffy includes donor management, email campaigns, and CRM tools for free from day one. CauseVox charges monthly fees starting at $95 to access full features, while Give Lively requires paid plans for advanced donor tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice