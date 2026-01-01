Give Lively passes processing fees to donors at checkout. Blackbaud charges 2.99% plus platform fees — $2,990 gone on every $100,000 raised versus $2,200 with Give Lively.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give Lively VS Blackbaud
Give Lively passes processing fees to donors at checkout. Blackbaud charges 2.99% plus platform fees on every transaction. Zeffy covers all fees so 100% of every donation goes to your mission.
Give Lively requires third-party platforms for raffles and auctions. Blackbaud sells ticketing and events as separate enterprise products. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, and CRM in one free platform.
Give Lively offers email support with slower response times during busy seasons. Blackbaud reserves phone support for enterprise contracts over $10,000. Zeffy gives you free, unlimited support from nonprofit fundraising experts who respond when you need help most.
Zeffy covers all processing fees so you keep 100% of donations, ticket sales, and membership dues. Give Lively and Blackbaud charge processing fees on every transaction that add up fast.
Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one platform. Give Lively and Blackbaud require separate tools or enterprise plans for full functionality.
Zeffy provides free phone, chat, and email support from nonprofit fundraising experts. Give Lively offers limited chat support, while Blackbaud reserves phone support for enterprise customers only.
Zeffy includes membership management and online store features at zero cost. Give Lively only offers recurring donations, while Blackbaud requires enterprise plans for membership tools and has no store functionality.
Zeffy provides consistent phone, chat, and email support year-round from nonprofit experts. Give Lively's support slows during peak seasons, and Blackbaud reserves priority help for enterprise customers only.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
