Give A Hand and YouCaring (now part of GoFundMe) help you raise money online, but they still charge processing fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Give A Hand VS YouCaring
Give A Hand and YouCaring take 2.9% + 30¢ from every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising campaign goes toward your mission.
Give A Hand and YouCaring only handle basic crowdfunding. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and memberships all in one platform.
Give A Hand and YouCaring offer limited email support with delays. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support whenever you need help.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform with 0% fees. Crowdfunding platforms charge 2.9% + 30¢ per donation and lack nonprofit-specific tools.
Zeffy charges 0% platform fees while crowdfunding platforms like Give A Hand charge 2.9% + 30¢ per transaction. On a $1,000 donation, you keep the full amount with Zeffy versus losing $59 to fees on other platforms. Donors can leave voluntary contributions to support Zeffy.
No. Crowdfunding platforms focus on one-time campaigns, not ongoing operations. Zeffy provides recurring donations, membership management, event ticketing, auctions, raffles, and donor CRM tools that nonprofits need year-round, not just for individual fundraising campaigns.
Zeffy offers unlimited support with live chat, phone calls, and personalized onboarding for nonprofits. Give A Hand provides limited support with delays during busy times and only basic business hours help. You get dedicated nonprofit expertise with Zeffy, not generic crowdfunding guidance.
Your fundraising stops. YouCaring and similar platforms focus on short-term campaigns, not ongoing operations. Zeffy provides year-round tools like recurring donations, membership management, and donor relationships that keep your mission funded beyond single campaigns.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
