Give A Hand and Spacehive help you crowdfund community projects, but both charge processing fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Give A Hand VS Spacehive
While Give A Hand charges 2.9% + 30¢ and Spacehive takes 7.5% plus card fees, Zeffy keeps 100% of donations for your mission with zero platform costs.
Beyond basic crowdfunding, Zeffy provides auctions, raffles, event ticketing, memberships, donor management, and email tools in one platform.
Skip limited business-hour support. Zeffy offers unlimited assistance, live training sessions, and dedicated help whenever you need it.
Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofits - including live chat, phone calls, and dedicated training. Give A Hand offers limited support with delays, while Spacehive only provides basic email help.
Zeffy grows with your nonprofit beyond one-time campaigns. You get donor management, event ticketing, membership programs, and ongoing fundraising tools. Crowdfunding platforms like Give A Hand and Spacehive focus only on single campaigns.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools, while crowdfunding platforms charge fees that reduce your impact. You keep every dollar donated, plus get donor management, event ticketing, and ongoing support designed for nonprofit needs.
Zeffy charges zero platform fees - donors simply have the option to leave a voluntary contribution. Give A Hand takes 2.9% + 30¢ per gift, while Spacehive takes 7.5% plus card fees. That means more money stays with your cause instead of going to fees.
Yes. Unlike crowdfunding platforms that focus on single campaigns, Zeffy offers complete nonprofit tools including donor management, event ticketing, membership programs, online stores, and ongoing donation collection - all in one platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
