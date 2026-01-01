Give A Hand and Kickstarter help you crowdfund for causes, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give A Hand VS Kickstarter
💸
Keep 100% of funds raised with zero platform fees, while crowdfunding platforms charge 2.9-5% plus processing costs that eat into your mission budget.
🧰
Run raffles, auctions, events, and recurring giving campaigns all in one place instead of juggling multiple platforms for basic nonprofit fundraising.
📞
Get unlimited phone and email support whenever you need help, not limited business hours assistance that leaves you stuck during campaign crises.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You keep 100% of donations with zero platform fees, while Give A Hand takes 2.9% + 30¢ and Kickstarter takes 5% + card fees. Plus, you get donor management, recurring giving, and event tools all in one place.
Yes. Unlike crowdfunding platforms that charge fees on every donation, Zeffy lets you run unlimited campaigns with zero platform fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy, but 100% of their intended donation always goes to your cause.
Absolutely. Crowdfunding platforms like Give A Hand and Kickstarter offer basic supporter tracking. Zeffy provides complete donor management with recurring giving, automated receipts, donor communication tools, and detailed reporting designed specifically for nonprofit needs.
Crowdfunding platforms like Give A Hand charge 2.9% + 30¢ per donation, while Kickstarter takes 5% + card fees. Zeffy charges zero platform fees, so 100% of donations reach your cause. Donors can leave a voluntary contribution to support Zeffy, but your fundraising keeps every dollar intended for your mission.
Yes. Crowdfunding platforms focus on short-term campaigns with basic supporter tracking. Zeffy provides complete donor management with recurring giving, automated thank-you emails, and detailed donor histories. You can build lasting relationships that go far beyond single campaigns.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
