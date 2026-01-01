Give A Hand and GoFundMe help you raise money online, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Give A Hand VS GoFundMe
Give A Hand charges 2.9% + 30¢ per gift and GoFundMe takes 3% plus card fees. Zeffy operates on voluntary donor contributions, so every dollar goes to your mission.
Crowdfunding platforms focus on one-time campaigns with limited tools. Zeffy provides auctions, raffles, ticketing, memberships, and donor management built for nonprofits.
Give A Hand offers basic help center support and GoFundMe provides limited email assistance. Zeffy delivers unlimited support from nonprofit fundraising specialists.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get zero fees on all donations, plus complete fundraising tools like event ticketing, auctions, and donor management. Give A Hand and GoFundMe charge 2.9-3% fees and lack essential nonprofit features.
With Zeffy's zero-fee model, you keep 100% of donations. Crowdfunding platforms like Give A Hand (2.9% + 30¢) and GoFundMe (3% + fees) take hundreds from every campaign. A $10,000 fundraiser saves your nonprofit $300+ in fees with Zeffy.
Yes. Unlike crowdfunding platforms that only handle campaigns, Zeffy offers event ticketing, membership management, online stores, auctions, and donor CRM. You get everything your nonprofit needs in one platform without paying multiple fees to different services.
Zeffy offers unlimited support with real humans who understand nonprofits. You get live chat, phone calls, and dedicated help whenever you need it. Give A Hand and GoFundMe provide limited support with delays during busy times and no phone access for most users.
Crowdfunding platforms work for one-time campaigns, but nonprofits need ongoing fundraising. Zeffy handles year-round donations, events, memberships, and donor relationships with zero fees. Give A Hand and GoFundMe charge fees on every transaction and lack essential nonprofit tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
